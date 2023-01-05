دعاء الفرج القريب.. للتيسر وصرف الكرب والأزمات

دعاء الفرج القريب.. جاء في الشرع الشريف، أن مَنْ يعاني الكرب والهّم عليه أن يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن أصابه كرب وهم وغم؛ عليه أن يردد دعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

-اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ وأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

اللهم أرزقني الخير فمنك الخير وأنت كل الخير. اللهم يا مالك مقاليد كل شيء، وخالق كل شيء، وعالم بكل شيء، اللهم إني أسألك بكل علم علمته ولم أعلمه وأسألك بكل حي خلقته علمناه أو لم نعلمه أن تفرج عني همي وكربي، وأن تعني على ما أصابني، وأن تهبني طاقة لما لا طاقة بي له.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

اللهم إني أسالك بعز عظمتك وجلالك وأسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلقك الدنيا إلى يوم القيامة.. أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم.. وأن لا تكسر لي ظهرا.. ولا تصعب عليّ حاجة.. ولا تعظم عليّ أمرًا.. ولا تحني لي قامة.. ولا تجعل مصيبتي في ديني.. ولا تجعل الدنيا أكبر همي.. ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرًا.. فإن عصيتك جهرا فاغفر لي.. وإن عصيتك سرا فاسترني.. ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي ولا في أولادي ولا في أحبابي، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فرج عني وخفف عني ما أنا فيه، فإنك تعلم يا الله، وهذه دعوة المضطر.. أغثني.



دعاء الفرج والتيسير



دعاء الفرج والتيسير علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيد الاستغفار: "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

لا إِله إِلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

لا إلَه إلّا الله العَظيم الَحليم، لا إله إلا الله ربّ العَرْشِ العظِيم، لا إله إلاَّ الله ربِّ السَّماوات وربِّ الأَرض، وربِّ العَرشِ الكَريم، اللَّهمّ أرجو رحمتك فلا تكِلني إلى نفسي طرْفة عين، وأصلِح لي شأني كلّه، لا إله إلاَّ أنت، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ يا مَن لا تَراهُ العُيـون، وَلا تُخَالِطهُ الظُنون، وَلا يَصِفُهُ الواصِفون، وَلا تُغَيِّرُهُ الحَوادِثُ وَلا الدُّهور، يعلَمُ مَثاقِلَ الجِبالِ، وَمَكايِيِلَ البِحَارِ، وَعَدَدَ قَطرِ الأَمطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الأَشَجَارِ، وعَدَدَ ما يُظلِمُ عَليهِ اللَّيلُ، ويُشرِقُ عَليهِ النَّهارُ، ولا تُوارَى مِنهُ سَماءٌ سَماءَ، وَلا أرضٌ أرضًا،ولا جَبَلٌ إِلا يَعلَمُ مَا فِي قَعرِهِ وَسَهلِهِ، وَلا بَحرٌ إِلا يَعَلَمُ ما في قَعرِهِ وَساحِلِهِ.

يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي.

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرًا لأمري.. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري.. رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.



دعاء الفرج والرزق



ونقول في دعاء الفرج والرزق، يارب إن لم أحسن في دعائي فأنت أعلم بحاجتي،وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غايتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي فاجبر خاطري بفيض نعمّك.

اللهم رد عنا كيد كل كائد وحسد كل حاسد وظلم كل ظالم،، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت ياالله، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك على كل شيء قدير، اللهم زدنا نورًا في القلب وضياء ًفي الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.

