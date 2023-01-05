منحوتات نادرة .. اليونان تستعد لعودة قطع أثرية من المتحف البريطاني

تستعد اليونان الى عودة مجموعة من المنحوتات الرخامية الكلاسيكية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»، أو «رخاميات إلغن» بعد أن توصل رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، إلى اتفاق مع أثينا في إطار التبادل الثقافي.

وبحسب ما ذكرته وكالة “بي بي سي” البرياطانية، كان قد أثار العمل الفني القديم البالغ من العمر 2500، الذي حصل عليه الأرستقراطي البريطاني اللورد إلغن من معبد «البارثينون» في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر، الكثير من الجدل منذ ذلك الحين، حيث تخللتها مطالبات عديدة من قبل الحكومة اليونانية للمملكة المتحدة لاسترداد القطعة الفنية من المتحف البريطاني، حيث ظلت معروضة طيلة 200 عام تقريباً.



يذكر أن قانون المملكة المتحدة يمنع مؤسسات مثل «المتحف البريطاني» من التخلي عن القطع الأثرية الثقافية ومنها الرخامية موضع الجدل، حيث تصدت الحكومة البريطانية لمحاولة لتغيير هذا القانون. لكن مستشار حزب المحافظين السابق ورئيس المتحف البريطاني، السيد أوزبورن، يقترب الآن من إبرام صفقة مع أثينا لتسليم القطعة الرخامية في إطار «تبادل ثقافي» طويل الأجل من شأنه الالتفاف على القانون، بحسب صحيفة «ذا تلجراف».

ووجد استطلاع للرأي جرى أخيراً أن حوالي 40% من البريطانيين يؤيدون إعادة الرخامية إلى اليونان، بينما طالب 16% الإبقاء عليها في المملكة المتحدة.



وقال متحدث باسم «إدارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة» البريطانية لوكالة أنباء «بي أيه»: «إن منحوتات البارثينون في المتحف البريطاني مملوكة قانوناً لأمناء المتحف البريطاني، وهو مستقل عملياً عن الحكومة. القرارات المتعلقة برعاية وإدارة مجموعاتها هي مسألة تخص الأمناء». لكن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان صرحت في ديسمبر بأن إعادة رخامية إلغن ستكون الخطوة الأولى على «طريق خطير وزلق».