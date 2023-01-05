مرتضى منصور يوجه الدعوة لجميع رموز الزمالك لحضور احتفالية الراعي الجديد

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لجميع رموز الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين لحضور حفل تقديم أول رعاة القلعة البيضاء الأحد المقبل.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زمالكاوى : أدعو جميع رموز الزمالك لحضور احتفالية الراعي الجديد بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة فى الثامنة مساء الأحد المقبل .

وأشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه نظرا لضيق الوقت لن نتمكن من توجيه دعوات لجميع رموز الزمالك وبدوري أوجه لهم الدعوة من خلال قناة الزمالك الفضائية وجميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين .

رحيل أسامة نبيه

و أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رحيل أسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفنى للزمالك بسبب تلقيه عرضا لتدريب أحد الفرق.

وكشف مرتضى منصور عن موافقته على إعارة يوسف إبراهيم يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أحد الأندية السعودية.

رسالة نارية للحكام

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .