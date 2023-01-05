حالتها حرجة وخطيرة.. أم تستغيث بصدى البلد لعلاج ابنتها مريضة الجهاز المناعي

أرسل القارئة والدة الطفلة نهال رسالة تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنتها مريضة الجهاز الهضمي والمناعي والاورام اليمفاوية .

وقالت في استغاثتها : الطفلة تبلع من العمر ٤ سنوات تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والجهاز المناعي واورام ليمفاوية ، و حالتها حرجة جدا و خطيرة و حرارتها تتجاوز الاربعين ، توجهت لمستشفى العام و لكن مفيش حجز ولا مكان و معنديش بديل لمستشفى تانيه لضيق الحال ، اعتبروها بنتكم و ساعدوني و جزاكم الله كل خير .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم :01285031705

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