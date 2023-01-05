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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حالتها حرجة وخطيرة.. أم تستغيث بصدى البلد لعلاج ابنتها مريضة الجهاز المناعي

صدى البلد

أرسل القارئة والدة الطفلة نهال رسالة تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنتها مريضة  الجهاز الهضمي والمناعي والاورام اليمفاوية .

وقالت في استغاثتها : الطفلة تبلع من العمر ٤ سنوات تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والجهاز المناعي واورام ليمفاوية ، و حالتها حرجة جدا و خطيرة  و حرارتها تتجاوز الاربعين ، توجهت لمستشفى العام و لكن مفيش حجز ولا مكان و معنديش بديل لمستشفى تانيه لضيق الحال ، اعتبروها بنتكم و ساعدوني  و جزاكم الله كل خير .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم :01285031705

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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