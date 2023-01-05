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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي يفجّر مفاجأة بشأن ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي

ميكالي
ميكالي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن مفاجأة بعدم عودة روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إلى القاهرة رغم سفره من شهر ونصف إلى بلاده البرازيل لقضاء إجازة.

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وقال “شلبي” في تصريحات عبر برنامجه «مساء أون تايم» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «ميكالي وضعه مع منتخب مصر الأولمبي، غريب للغاية المدرب سافر إلى بلاده منذ شهر ونصف ولم يعد حتى الآن».

وأضاف: «ربما سفره لعدم وجود أي ارتباطات لمنتخب مصر الأولمبي، في الوقت الحالي لكن هذه المدة طويلة للغاية، خاصة أن المنتخب لديه مباراة مهمة مع زامبيا».

وأتم: «ميكالي يجب أن يعلم أن منتخب مصر، كان بطلًا لأمم إفريقيا الماضية في 2019 وتأهلنا إلى أولمبياد طوكيو، ولن نقبل بأقل من ذلك».

ويستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة منتخب زامبيا، خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023 في المرحلة الحاسمة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويتأهل الفائز من مباراة مصر وزامبيا، للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع منتخب من أسيا للتأهل للأولمبياد. 

مدحت شلبي منتخب مصر الأولمبى روجيرو ميكالي البرازيل زامبيا

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