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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سالي شاهين لـ «صدى البلد»: أتمنى تقديم برنامج منوعات مرة أخرى

سالي شاهين
سالي شاهين

كشفت الفنانة والإعلامية سالي شاهين أنها تتمنى أن تقوم بالمشاركة فى أعمال درامية أخرى برفقة عدد من الفنانين.

وقالت سالي شاهين، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “هناك العديد من الفنانين الذين أود العمل معهم، فأنا ما زلت فى البداية، ولم أشارك معظمهم فى أعمال فنية، فمشواري الفني لا يتعدى الـ 3 أعمال”. 

وأضافت سالي شاهين: “أقوم حالياً بتقديم برنامج السفيرة عزيزة مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وأتمنى أن أقدم برنامج منوعات مرة أخرى”.

سالي شاهين: مفتكرش هتجوز تاني.. وأرفض التسامح في الخيانة.. فيديو

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وكانت الإعلامية والفنانة سالي شاهين، أكدت أنها ترفض أن تتسامح في مسألة الخيانة، عكس الشخصية التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل “النزوة”، الذي عرض عبر منصه شاهد vip.

وقالت سالي شاهين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "على المستوى الشخصي لا أقبل الخيانة أو الكذب أو اللف والدوران، والزوج الذي يخون زوجته عليه أن يتحمل نتيجة نزوته، ونقول له في تلك الحالة: مع السلامة”. 

وأضافت: “لا يمكن أن يأخذني التمثيل من الإعلام، فأنا ما زلت في أولى خطواتي في مجال التمثيل”. 

مسلسل “النزوة”

مسلسل “النزوة” هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير The Affair الذي حصد العديد من الجوائز والترشيحات من جولدن جلوب وبرايم تايم، وتدور أحداث المسلسل حول قضية قتل، ولكن كأي قضية قتل هناك قصة وراء ما حدث، وهذه القصة تمتد إلى سنوات سابقة. 

وخلال التحقيق في هذه القضية، يستعيد الزوجان الحاليان ياسر وهالة تفاصيل بداية علاقتهما الشائكة.

يؤدي بطولة مسلسل “النزوة”، النجوم خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وسالي شاهين، وعمر الشناوي، معالجة درامية محمد الحاج، وإخراج أمير رمسيس.

سالي شاهين السفيرة عزيزة جولدن جلوب منصة شاهد vip برنامج السفيرة عزيزة مسلسل النزوة

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