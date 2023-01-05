إسرائيل تبدأ العمل بالممر الآمن في بلدات شرق السياج الفاصل مع غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الخميس 5 يناير 2023، بدء العمل بمشروع "الممر الآمن" في بلدات شرق السياج الفاصل مع قطاع غزة، لحماية المستوطنين في حالات الطوارئ.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "المشروع يتمثل في بناء جدار ضخم بطول 4.6 كم على طريق 34 وعلى أجزاء من طريق 232 في بلدات شرق السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يأتي بهدف إخفاء مفترقات للسماح باستمرارية حركة المستوطنين حتى في أوقات الطوارئ دون مخاوف من النيران المضادة من قطاع غزة.

بدورها أكدت القناة الـ13 العبرية، السماح للمستوطنين بالحركة بحرية أثناء الطوارئ، عقب بدء القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وفرقة غزة بالعمل على بناء جدار طوله 4.6 كيلومتر على الطريق 34 وعلى الطريق 232 واخفاء الطرق المكشوفة في بلدات شرق السياج الفاصل مع قطاع غزة وحمايتهم من الصواريخ المضادة.