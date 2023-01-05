انقسام داخل النادي الأهلي بسبب صفقة يعقوبو.. تفاصيل

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في حالة انقسام حول إتمام صفقة عبدالعزيز يعقوبو لاعب فريق ريو أفي البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهد الكشف الطبي الذي خضع له عبدالعزيز يعقوبو، عن عدة مشكلات طبية لدي اللاعب علي خلفية إصابته سابقا بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي أصبح مصير الصفقة مجهول.

وانقسم مسؤولو النادي الاهلي، حول التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر بنية الشراء أو عدم التعاقد مع اللاعب خوفا من تجدد الصابة وعدم الاستفاده من خدمات اللاعب طوال فترة التعاقد.

ويتم دراسة الأمر حول إتمام التعاقد أو رفضه من الأساس علي أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.