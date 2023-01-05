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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء مراسم صلاة جنازة والدة الفنان طارق لطفي بمسجد الشرطة.. فيديو

صدى البلد

بدأت منذ قليل صلاة جنازة والدة الفنان طارق لطفى، بحضور أفراد عائلته ومجموعة من أصدقائه، وذلك بمسجد الشرطة في التجمع الأول.

وكان أعلن الفنان طارق لطفى وفاة والدته عبر حسابه بفيسبوك. 

وكتب الفنان طارق لطفى:" انتقلت إلي رحمه الله أمي الغاليه أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره ".

وكان قد أعلن الفنان طارق لطفي خوضه موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل  كوميدي، يحمل اسم  مذكرات زوج.

وقال طارق لطفي في تصريحات إذاعية: «بشتغل حاليًا على مسلسل لايت اجتماعى سوف يتم عرضه فى رمضان باسم «مذكرات زوج»، يناقش قضية مهمة جدًا».

مسلسل طارق لطفي:

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

وتحدث طارق لطفي عن كواليس مسلسله الأخير "جزيرة غمام" قائلا: «كنت هشتغل فى مسلسل تاني، وأستاذ عبد الرحيم كمال مؤلف العمل كان هو كمان هيشتغل على عمل تاني، والتقينا بالصدفة في الشركة المنتجة، وفي الجلسة قال إنه مش هيشتغل على المسلسل اللي معاه وعنده حدوتة تانية وهي قصة مسلسل جزيرة غمام، وأول ما سمعتها قولت أنا برضه مش هشتغل على المسلسل بتاعي».

وأضاف: «أستاذ عبد الرحيم كمال حكاء شاطر، عشان كده قدرت أفهم حكاية المسلسل كويس وأفهم تركيب الشخصية، وأخدت دور الشيطان من سكة تانية مختلفة، وهو إنه شخص مش بيخوف بالعكس هو بيطبطب على أخطائك عشان تكمل فيها، وبكل اللطف والنعومة بيحبب للناس الأشياء الخطأ، ومن هنا كان مدخل الشخصية».

وتابع: «اتعملت من محمود عبدالعزيز حاجة مهمة جدًا، وهى مهما اكتسبت خبرة، ومهما كنت فى درجة من درجات النجومية، لازم تجتهد عشان توصل للأعلى وتحافظ على المستوى اللى وصلت له، والجمهور المصري ذكي ذكاء فطري»

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