عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكان وموعد جنازة والدة الفنان طارق لطفى

طارق لطفى
طارق لطفى

تقام صلاة جنازة والدة الفنان طارق لطفى عصر اليوم فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول. 

وكان أعلن الفنان طارق لطفى وفاة والدته عبر حسابه بفيسبوك. 

وكتب الفنان طارق لطفى:" انتقلت إلي رحمه الله أمي الغاليه أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره ".

وكان قد أعلن الفنان طارق لطفي خوضه موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل  كوميدي، يحمل اسم  مذكرات زوج.

 

وقال طارق لطفي في تصريحات إذاعية: «بشتغل حاليًا على مسلسل لايت اجتماعى سوف يتم عرضه فى رمضان باسم «مذكرات زوج»، يناقش قضية مهمة جدًا».

مسلسل طارق لطفي:

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

وتحدث طارق لطفي عن كواليس مسلسله الأخير "جزيرة غمام" قائلا: «كنت هشتغل فى مسلسل تاني، وأستاذ عبد الرحيم كمال مؤلف العمل كان هو كمان هيشتغل على عمل تاني، والتقينا بالصدفة في الشركة المنتجة، وفي الجلسة قال إنه مش هيشتغل على المسلسل اللي معاه وعنده حدوتة تانية وهي قصة مسلسل جزيرة غمام، وأول ما سمعتها قولت أنا برضه مش هشتغل على المسلسل بتاعي».

وأضاف: «أستاذ عبد الرحيم كمال حكاء شاطر، عشان كده قدرت أفهم حكاية المسلسل كويس وأفهم تركيب الشخصية، وأخدت دور الشيطان من سكة تانية مختلفة، وهو إنه شخص مش بيخوف بالعكس هو بيطبطب على أخطائك عشان تكمل فيها، وبكل اللطف والنعومة بيحبب للناس الأشياء الخطأ، ومن هنا كان مدخل الشخصية».

وتابع: «اتعملت من محمود عبدالعزيز حاجة مهمة جدًا، وهى مهما اكتسبت خبرة، ومهما كنت فى درجة من درجات النجومية، لازم تجتهد عشان توصل للأعلى وتحافظ على المستوى اللى وصلت له، والجمهور المصري ذكي ذكاء فطري»

مسلسل طارق لطفي الفنان طارق لطفي عبد الرحيم كمال موسم دراما رمضان طارق لطفي مسلسل جزيرة غمام دراما رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بقيمة 364 مليون دولار.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للنحاس المصرى خلال 2022|بالأرقام

الدعم لا يتوقف.. النرويج ترسل 10 ألاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير «راديو مصر» لنشر الوعي بصحيح الدين

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

ردا على الصور المسيئة لخامنئي.. إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا وتستدعي السفير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

فيديو

تفاصيل عملية ولادة إيمي سمير غانم.. وأول صورة للمولود

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ