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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023 : تقابل شخص مميز

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يحب رجل برج الحوت الضحك ويحتاج  إلى شخص مرح ومريح بجانبه، من ناحية أخرى فهو حساس للغاية ولديه حاجة إلى الاستماع وإرضاء الناس في حياته، مما يجعله عرضة للتلاعب والأكاذيب. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023

قد يمنحك أدائك المتميز التقدير والمكافآت، قد تصبح نموذجًا يحتذى به لزملائك في العمل وإخوتك، قد تكون في أفضل حالاتك الجسدية، قد تكون أكثر قلقًا بشأن صحتك وتهتم بها بشكل أفضل، يمكنك بسهولة تحقيق أهداف لياقتك.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تفتح لك بعض آفاق العمل المثيرة والجديدة، قد تأخذ اجتماعات العمل بعض المنعطفات الإيجابية، قد تنال التقدير والمكافأة والتصفيق لأدائك المتميز في العمل.

‏توقعات برج الحوت صحيا

يبدو أنه يوم جيد وقد تثير إعجاب الأشخاص من حولك بقدراتك على حل المشكلات، يمكنك تجربة شيء مختلف أو جديد لكسر الرتابة والاستمتاع بيومك مع الأصدقاء.

توقعات برج الحوت عاطفيا

هذا يوم مليء بالمغامرات وقد تقضيه مع شريك حياتك، قد يحصل العزاب على فرصة للاختلاط بشخص مميز وبدء علاقة جديدة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد يجلب اليوم العديد من الفرص الجيدة للوصول إلى ما تريده.

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