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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبراج تواجه أزمة مالية في بداية السنة الجديدة 2023 .. العذراء الأبرز

أبراج تواجه أزمة
أبراج تواجه أزمة مالية

ينتظر مواليد الأبراج المفاجآت المذهلة التي تنهال عليهم مع بداية السنة الجديد 2023، لكن المفاجأة الصادمة أن البعض يعاني أزمة مالية من أول يوم في العام الجديد رغم ازدهار حياته على باقي النواحي.

أبراج تعاني من أزمة مالية 

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تعاني من أزمة مالية في 2023.

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برج الحمل

قال خبراء الفلك أن برج الحمل من أبرز الأبراج التي تعاني من أزمة مالية في العام الجاري 2023 ، حتى وإن كانت الاستثمارات مربحة، لكن في نهاية المطاف لم يتوافر معهم المال بطريقة سلسة.

برج السرطان

مواليد السرطان يعانون من أزمة مالية بسبب خسارة بعض الممتلكات، ولكن يقول الخبراء أن الحالة المادية سوف تتحسن إلى المستوى المتوسط في منتصف العام الجاري.

برج الأسد

أصحاب برج الأسد مبذرون ولا يمكنهم توفير الكثير من الثروة، لذلك يتعين عليهم مواجهة أزمة مالية في معظم الأوقات، لكنهم دائمًا ما يتخلصون من المشكلة بسبب ذكائهم.

برج العذراء 

برج العذراء يفعلون كل شيء من أجل المال، ولكنهم فشلوا في توفير المال، إنهم لا يرضون أبدًا بمكاسبهم لذلك يجازفون بكامل أموالهم في استثمار ضخم، ولكن بعد فترة يعاني رجال الأعمال في الغالب من خسارة في الأعمال والأموال.

برج الدلو

حتى لو كسب مواليد برج الدلو أرباحًا جيدة الفترة الماضية، فلن يستمتعوا بها لأنهم ينفقون أكثر ما يدخرون، غالبا ما تكون الحالة المالية ليست جيدة في نهاية العام 2023.

ابراج برج العذراء برج الدلو برج الحمل برج السرطان برج الأسد

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