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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 مواليد أبراج هيشتروا هدايا رأس السنة .. أنت منهم ؟

هدايا رأس السنة
هدايا رأس السنة

هدايا رأس السنة 2023، يعد تقديم الهدايا جانبًا مهمًا من جوانب التفاعل الاجتماعي، حيث يُظهر للناس أننا نقدرهم ونريد تزويدهم بالعناصر التي سيستمتعون بها، ومع ذلك ، فإن العثور على هدايا عيد الميلاد التي ترضي الشخص ليس بالأمر السهل دائمًا. 

هدايا رأس السنة 

إذا كانت لديك إحدى هذه الأبراج في حياتك، فيمكنك الاعتماد على تلقي الهدايا باهظة الثمن أو رحلات التسوق أو حتى المجوهرات الثمينة.

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1- برج الحمل 

قد تندهش من مدى سخاء برج الحمل مع هداياهم، ضع في اعتبارك أنهم مجرد إسراف لأنهم يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم أشخاص أغنياء ومحسنون، إنهم يهتمون كثيرًا بتصورهم العام ، لذلك قد تكون دوافعهم أنانية بالفطرة.

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2- برج السرطان

يحب السرطان جذب انتباه الناس عن طريق اهداءهم بالحب ومنحهم هدايا باهظة الثمن، فإن هداياهم ليست دائمًا مؤشرًا على ما يشعرون به تجاهك. 

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3- برج الحوت

لم تكن هناك أبدًا علامة مخصصة لتقديم الهدايا المثالية مثل الحوت، يحاول هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان تمييز ما يعجبك وما لا يعجبك وهواياتك أثناء صداقتك حتى يتمكنوا من إثارة إعجابك بعيد ميلادك بالهدية المثالية التي طالما رغبت فيها.

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4- برج الجوزاء 

يمكنك الاعتماد على علامة الجوزاء لتقديم الهدايا التي تصنع دفقة ضخمة، حيث يميل الجوزاء إلى شراء الهدايا الباهظة.

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