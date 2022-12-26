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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : تجنب تغيير الوظيفة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يحب رجل برج الحوت الضحك ويحتاج  إلى شخص مرح ومريح بجانبه، من ناحية أخرى فهو حساس للغاية ولديه حاجة إلى الاستماع وإرضاء الناس في حياته، مما يجعله عرضة للتلاعب والأكاذيب. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

سيكون يومًا معتدلاً للأشخاص الذين ولدوا برج الحوت حيث تقول التوقعات الفلكية اليومية قد يخطط البعض لشيء ما لإضافة المرح إلى حياتهم الشخصية، قد يغير البعض روتينهم وينجذبون إلى نظام اللياقة البدنية، يمكن لربات البيوت التسجيل في دروس الطبخ أو الرقص عبر الإنترنت، قد تحاول إقناع عملائك أو رئيسك بأفكارك.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تبلي بلاءً حسناً في وظيفتك الحالية لذا تجنب تغيير الوظيفة في هذا المنعطف الزمني، تجنب تجاهل الأشياء المتعلقة بالعمل، حاول وضع بعض الأهداف المهنية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لضمان النمو الوظيفي.

‏توقعات برج الحوت صحيا

قد تكون في حالة جيدة فيما يتعلق بصحتك الجسدية ولكن قد تسبب لك بعض المشكلات ضغوطًا نفسية، يمكن أن تساعد بعض أنشطة الاسترخاء والنظام الغذائي لإزالة السموم في الحفاظ على الحالة الصحية الجيدة بشكل عام.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تسير الأمور على ما يرام حقًا وقد تستمتع بصحبة الحبيب، قد يثبت المشي الهادئ مع شريك الحب الشفاء ويمنحك فرصة لمناقشة المشكلات التي قد تؤثر على علاقتك في المستقبل القريب.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكنك البحث قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية كبيرة اليوم، قد يتم ترقية البعض أو قد تؤدي وظائف جديدة إلى تحسين حالتهم المالية، يشار إلى شراء عنصر ديكور باهظ الثمن أو قطعة أثرية.

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