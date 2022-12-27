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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: تمتلك بيتا جديدًا

صدى البلد

برج الحمل يبحثون باستمرار عن السرعة والمنافسة، ودائمًا ما يكونون الأوائل في كل شيء، حيث هم من أكثر الأبراج نشاطًا.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 27-12-2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

يرفض برج الحمل مصالحة أحد الأشخاص بعد مشكلة استمرت حوالي عاما كاملا، كما أنه يحاول السفر إلى مدينة أخرى لاستكمال أوراق رسمية هامة.

توقعات برج الحمل مهنيا

احذر من المنافسين في العمل حتى لا يحدث أي خطأ مهني بدون قصد.

توقعات برج الحمل صحيا

حاول أن تتناول الأدوية في مواعيدها حتى لا يحدث مضاعفات.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تشعر بتحسن بعد مشاركة عواطفك وأفكارك مع شريكك، يمكن للمشي لمسافات طويلة أو القيادة أن يشعرك بالاسترخاء.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

تحاول تملك منزلا جديدا حتى تستكمل حياتك المستقبلية فيه.

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