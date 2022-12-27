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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 ديسمبر .. انتهاء الأزمة المالية وحل المشاكل الشخصية لهؤلاء في نهاية 2022

صدى البلد

يهتم الكثير من الأشخاص بقراءة ومتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج كل يوم، لمعرفة التغييرات التي تطرأ على برجه في العمل والحب والمال والصحة.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية، أما اجتماعيا وعاطفيا، فبرغم التشوش القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر، حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية واحم نفسك من الظنون السيئة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج، والوقت مناسب لتحقيق مكاسب، 
عاطفيا وعائليا تبدو اليوم رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحوّل المشكلة لمكسب، كما يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

إذا كنت متزوجا انتبه قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك، حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جو هادئ، وحاول أن تتكلم بهدوء وتوطد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

اقتران القمر مع زحل يمنحك نضجا ويجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة، وايضا القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك، القمر يقترن مع زحل في مربع برجك وقد يجعلك ذلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح، أما عاطفيا وعائليا الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك، عاطفيا وعائليا حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

رغم الضغوط يوجد تناغم القمر مع المريخ يمنحك اليوم فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة، عاطفيا واجتماعيا القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان،
عاطفيا وعائليا ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت.

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