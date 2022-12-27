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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: حافظ على أكلك

القوس
القوس

يعرف عن برج القوس أنه شخص فضولي، يبحث دائما على المجهول، يحاول إنجاز المهام في صمت، كما أنه يميل إلى الجلوس بمفرده لفترة طويلة.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

قد يشعرون اليوم بالإلهام لبدء مشروع جديد مليء بالحيوية والنشاط، المخاطرة في الاقتراب من المهام المهنية وإتمامها ؛ يمكن أن تجعل كل الفرق. قد ينمو ملفك الشخصي اليوم، أولئك الذين يعرفونك جيدًا قد يستمرون في منحك احترامًا كبيرًا، من المرجح أن تؤتي الشراكات في مجال الأعمال ثمارها ، ومن المرجح أن تكون رحلات العمل التي يتم إجراؤها ناجحة.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

قد يجدون أنفسهم في وضع يسمح لهم بالاستفادة من الاحتمالات الجديدة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

من المهم أن يحافظ القوس على عادات الأكل المناسبة ، خاصة فيما يتعلق بالحلويات إذا كانوا يريدون الحفاظ على صحة جيدة.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

قد يؤدي الحفاظ على ثقافة التقدير المتبادل لجهود بعضنا البعض إلى تقوية علاقتك كما لم يحدث من قبل.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

قد يكون أحد الأقارب المسنين قد تعرض لخسارة وقد يحتاج إلى راحتك وتفهمك.

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