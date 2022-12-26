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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : جرب أنشطة مختلفة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

برج الثور مواليد منظمة بشكل جيد مع مواردهم المالية، وسيتم دفع جميع فواتيرهم دون تأخير، إنهم يهتمون بمعاشهم، ويتحملون المسؤولية ويدخرون بعض المال ليوم صعب.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

يبدو أنه يوم جيد للأشخاص، قد تشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى على الصعيد الصحي ولديك حالة ذهنية إيجابية أيضًا، قد تحاول حساب نعمك وتشعر بالامتنان للأشياء الجيدة والسعيدة التي لديك في حياتك، قد تحاول أنت وشريكك في الحب قضاء بعض الوقت مع بعضكما البعض ووضع بعض الخطط المثيرة مثل عشاء رومانسي أو قيادة السيارة، قد يكون للعزاب موعد رائع اليوم.

توقعات برج الثور وحظك اليوم مهنيا

يمكنك تنفيذ أفكارك في العمل ، لكنها قد لا تعمل بطريقة فعالة، يجب أن يكون لديك فهم قوي لنوع المشروع الذي ستعمل عليه.

توقعات برج الثور اليوم صحيا

قد تشعر بلياقة نفسية وتحاول الحفاظ عليها من خلال تجربة أنشطة مختلفة، قد يفقد البعض الوزن باتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة.

 

التحدث مع شريكك بصراحة، قد يصبح البعض جادًا في العلاقة ويفكر في الانتقال معًا إلى خطوة رسمية.

توقعات برج الثور خلال الفترة المقبلة

هذا يوم مناسب لوكلاء العقارات والسفر قد يطلب منك شخص ما إقراض المال.

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