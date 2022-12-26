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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : فرص مدهشة

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

برج الجوزاء ماهرون ومبدعون وأذكياء جدًا في كثير من الأحيان ، ويحتاجون إلى بيئة عمل ديناميكية والكثير من جهات الاتصال الاجتماعية التي يلتقون بها، أفضل الوظائف التي يمكنهم اختيارها هي تلك الخاصة بالتجار والمخترعين والكتّاب والخطباء.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

قد يكون البعض أكثر حذرا فيما يتعلق بمواردهم المالية ويحدون من إنفاقهم، قد تحصل أيضًا على بعض الخيارات الإضافية لزيادة دخلك، قد تقضي وقتًا ممتعًا أثناء رحلة مع من تحب.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تكون مشغولاً ببذل الجهود لتحقيق أهداف لياقتك وتشعر بالرضا عن التقدم المحرز حتى الآن، قد تجد طرقًا للحفاظ على السلام العقلي وتكون سعيدًا.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

قد يركز المتزوجون أيضًا على حل المشكلات الزوجية والشفاء الذاتي، قد يفضل بعض الأزواج قضاء يوم على الشاطئ.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

حان الوقت للاحتفال بحظك الجيد على صعيد حياتك المهنية، قد يجلب الكون عروض عمل جديدة ومدهشة وفرصًا قد تعطي ارتفاعًا كبيرًا لحياتك المهنية.

برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة

يُنصح بالمناقشة مع كبار السن أو الخبراء الماليين قبل استثمار أموالك في أي مخطط.

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