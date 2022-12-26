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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : رحلة مع زوجتك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يعرف عن برج القوس أنه شخص فضولي، يبحث دائما على المجهول، يحاول إنجاز المهام في صمت، كما أنه يميل إلى الجلوس بمفرده لفترة طويلة.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

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توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، هذا يوم مناسب ويمكنك الاستمتاع بيومك مع أحبائك، قد تمنحك النزهة العائلية فرصة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية مع الأطفال، يمكن للأزواج المتزوجين أيضًا الذهاب في رحلة إلى منطقة جبلية وقضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض، لا يبدو أنه يوم مثالي في العمل.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

هذا ليس يومًا جيدًا على صعيد المهنة، يجب ألا تشرك أي شريك تجاري أو تبدأ أي عمل في شراكة، قد تواجه بعض المشاكل في حياتك المهنية.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تكون مليئًا بالثقة وقد تحدث أشياء جيدة اليوم، قد يقوم الأصدقاء القدامى بزيارة مفاجئة ويجعلونك تشعر بالحنين إلى الماضي، قد يتحول البعض إلى نظام كيتو الغذائي ويلتزمون به.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

قد يخطط الأزواج المتزوجون لتمديد عائلاتهم، قد يذهب بعض الأزواج في رحلة.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

قد تكون في مزاج جيد وتحفز الآخرين على الاستمتاع بالأشياء الصغيرة.

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