أردوغان يعلن استعداده للوساطة في إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، استعداد أنقرة لتولي دور الوسيط لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وناقشا التطورات حول ممر الحبوب والدعم الذي تقدمه تركيا لأوكرانيا في المساعدات الإنسانية والطاقة".

وأوضح البيان أن أردوغان أعرب خلال المحادثات عن "استعداد تركيا لتولي دور الوسيط لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه مستعد لبدء محادثات مع أوكرانيا إذا قبلت كييف الواقع الجديد في ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ينوي عرض الوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا وإيجاد حلا لإنهاء الحرب.

وأكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن فلاديمير بوتين أبلغ أردوغان بانفتاح روسيا على حوار جاد مع أوكرانيا شريطة تنفيذ كييف لشروط موسكو.