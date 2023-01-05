إجراء عسكري عاجل من بيلاروس بالاشتراك مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها تواصل زيادة مجموعتها العسكرية المشتركة مع روسيا في بيلاروس.

كما أعلنت الدفاع البيلاروسية عن مناورات جوية مشتركة قادمة بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، “كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، يستمر بناء التجمع الإقليمي للقوات لجمهورية بيلاروس وروسيا”.

وأضافت أن “الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي سيواصلون الوصول إلى جمهورية بيلاروس”.

وتابع: “يتم التخطيط لمزيد من أنشطة التنسيق القتالي مع الوحدات القادمة إلى ساحات التدريب في جمهورية بيلاروس”.

وقالت الدفاع البيلاروسية إن التدريبات المشتركة للقوات الجوية تهدف إلى زيادة مستوى التدريب القتالي لأفراد القوات الجوية البيلاروسية والروسية.