طريقة استخراج توكيل وعقد بيع سيارة

يرغب العديد من المواطنين معرفة خطوات استخراج توكيل بيع السيارة بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة، بالاضفة الي الطريقة الالكترونية التي يمكن انجازها من اي مكان بواسطة الانترنت والموبيل او جهاز الكمبيوتر.

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، كيفية عمل توكيل بالشهر العقاري، وحجز موعد لحجز معامله بمكاتب التوثيق، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل بيع سيارة

تتضمن الاوراق المطلوبة من استخراج توكيل بيع سيارة مايلي :-

- توكيل خاص بيع سيارة

- اصل طاقة الرقم القومى سارية للموكل

- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة مع سحبها اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته

- توفير الأوراق الخاصة باستخراج توكيل بيع سيارة، التي تثبت اسمه ووظيفته، وفي حالة عمله بأكثر من وظيفة، فمن اللازم أن يذكر عنوان سكنه وجنسيته

عمل توكيل

كيفية استخدام تطبيق ارغب في عمل توكيل

تحميل التطبيق ارغب في عمل توكيل

فتح قائمة رئيسية تتضمن عدد من الخدمات والاختيارات .

يتم الضغط على خدمة حجز موعد

اختيار الفروع القريبة لمكانك

سيظهر لك عنوان الفرع ومواعيد العمل

اختيار زر جحز دور.

سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي ونوع المحرر أي الخدمة المطلوبة واختيار يوم الحجز وكذلك الميعاد المطلوب

الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى الحادية عشر والنصف

الفترة الثانية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً

الفترة الثالثة من الواحدة والنصف ظهرا ًوحتى الرابعة عصرا

يمكنك تعديل موعد الحجز.

1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع

2- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة مع سحبها

3- اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته

مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة

سعر الخدمة عشرون جنيهاً بالإضافة إلى رسم نسبي يعتمد على الموديل الخاص بالسيارة،والنوع ،و السلندر بالإضافة إلى رسم نسبي على قيمة السيارة.

شروط استخراج توكيل بيع سيارة

وتتضمن شروط استخراج توكيل بيع سيارة مايلي:-

- يشترط من أجل استخراج توكيل بيع سيارة لابد أن يكون صاحب المركبة الأصلي وألا يقل عمره عن 21 سنة.

- كما يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

- يشترط أن تكون المركبة ملكاً لشخص واحد وألا تكون مشتركة بين أكثر من مالك.

- كما يمكن عمل عقد البيع والتوكيل لأكثر من طرف واحد.

- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية بالنسبة للطرفين.

- إدخال الرقم القومي

خطوات توثيق عقد بيع سيارة

عمل عقد مسجل للسيارة الكترونيا

من خلال الدخول لبوابة مصر الرقمية والتى تتضمن مجموعة الخطوات تشمل مايلي:-

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية

- اختيار مركباتي

- ثم اختيار تحرير توكيل بيع المركبة

- ثم الضغط على ابدأ

-أدخل بيانات المركبة من رقم اللوحة

-ونوع الترخيص والمحافظة

-ووحدة الترخيص

-ورقمي الشاسيه

- والماتور

-ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهائها

-إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

-إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

-إدخال العنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

-إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.

-إدخال بيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.

- يتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها مع إمكانية تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة.

-سداد قيمة الخدمة

كيفية حجز موعد بالشهر العقاري

ويمكن حجز موعد لإجراء معاملة بالشهر العقاري، من خلال تنزيل تطبيق " ارغب في عمل توكيل" والذي أصدرته وزارة العدل لجميع أنواع الهواتف الذكية سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو ios أيفون.

ويمكن من خلال التطبيق حجز موعد للدخول وعمل إجراء في الفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري، كما يتيح التطبيق متابعة كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك في نفس اليوم، ويحدد لك موعد مناسب حسب الأعداد.