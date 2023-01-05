الصور الأولي للمدير الفني باتشيكو داخل ملعب بيراميدز

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز صورا للمدير الفني الجديد باتشيكو داخل النادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز صورا عبر انستجرام قائلا :" الصور الأولي للمدير الفني الجديد باتشيكو داخل ملعبنا ".



أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جايمي باتشيكو ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لليوناني تاكيس جونياس والذي فسخ النادي التعاقد معه بالتراضي.

وأنهت إدارة نادي بيراميدز التنفيذية تفاصيل الاتفاق مع باتشيكو ليقود الفريق لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي.

ويتولى باتشيكو مهمة قيادة بيراميدز بداية من تدريبات الفريق التي تقام ظهر اليوم بملعب النادي استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة 12 من الدوري الممتاز والتي تقام السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.