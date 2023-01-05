الأوقاف: تكليف الشيخ محمد كساب مديرا لإدارة بحوث الدعوة بالديوان العام

اعتمد الدكتور هشام عبد العزيز علي القائم بأعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم الخميس 5 يناير 2023م قرارًا بتكليف الشيخ محمد محمد أحمد رفاعي كساب بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة بحوث الدعوة بالإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالديوان العام .

مديرًا لإدارة شئون الإدارات بالوادي الجديد

كما اعتمد الدكتور هشام عبد العزيز علي القائم بأعمال رئيس القطاع الديني اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الشيخ حسن عبد الحافظ محمد آدم بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف الوادي الجديد والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

تخرج المجموعة الثمانين في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، يسرنا أن ننشر بالأسماء تخرج المجموعة الثمانين

من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (13) خريجًا ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1215) خريجًا.

والخريجون والخريجات الجدد هم:

١- نصر محمد عبد الموجود محمد - القاهرة - إمام وخطيب.

٢- محمد عبد الله إمام عليان - بني سويف - إمام وخطيب.

٣- بلال محمد رمضان محمد - البحيرة - إمام وخطيب.

٤- إسلام محمد علي السيد طنطاوي - السويس - إمام وخطيب.

٥- علي رمضان عبد الحميد ركابي - الأقصر - إمام وخطيب.

٦- عادل نادي عبد النعيم محمد - المنيا - إمام وخطيب.

٧- إبراهيم محمد أبوزيد أحمد - الإسكندرية - إمام وخطيب.

٨- منير إبراهيم عبد العظيم أحمد - الإسكندرية - إمام وخطيب

٩- نادر محمد محمد نوح - الإسكندرية -إمام وخطيب.

١٠- بهاء الدين محمد إبراهيم الأشعل - الإسكندرية- إمام وخطيب.

١١- السيد علي حسن محمود القليطي - المنوفية - إمام وخطيب.

١٢- صالح حجاج السيد فتح الله - الغربية - إمام وخطيب.

١٣- سها جمال عبد العزيز عيسى - القليوبية - إداري.