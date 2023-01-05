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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بيان عاجل بشأن ترشح وزير الخارجية والمغتربين لرئاسة الجمهورية

لبنان - علم
لبنان - علم

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني: "عبد الله بوحبيب بيانا إعلاميا بشأن ترشحه لرئاسة لبنان حيث قال : يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسيا" في إجتماعات أجراها مؤخرا" في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد".

 

وأضاف البيان : كما سبق أن جرت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في سبتمبر ٢٠٢١ وحتي تاريخه إن كافة إجتماعات الوزير بوحبيب تتم بحضور وعلى مسمع من دبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح.

واردف البيان :" خلافا لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطرا" وجوديا" على لبنان وشعبه وديمومته.

وتابع : وليعلم القاصي والداني، أنه لم يطرح نفسه مرشحا ولم يبحث هذا الموضوع مع أحد.

ويستطرد الوزير قائلا :"انا لم أسعى على حساب مبادئي وقناعاتي للمراكز التي وصلت اليها ولم أبحث هذا الموضوع مع اي اميركي او لبناني أو أي جهة أخرى.

وأتم :لذلك اتألم عندما يأتي الكذب والتلفيق من جهات صحفية كنت احترمها واتحدى المسرب أن يذكر المصدر لأنه لا يوجد مصدر صادق فالخبر من نسج الخيال.

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