ايقافات وغرامات وهجوم .. أول تعليق من مرتضى منصور على تعادل الزمالك والداخلية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري

كما قرر مجلس الادارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي ٢٠ في المائة من المستحقات مع ايقافها إلى أجل غير مسمي .

وقرر ايقاف كلا من احمد فتوح وعبد الله جمعة واحالتهما للتحقيق واجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد اسامة لاسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي انهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .