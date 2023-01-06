عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023 : زيادة الراتب

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يعرف عن برج القوس أنه شخص فضولي، يبحث دائما على المجهول، يحاول إنجاز المهام في صمت، كما أنه يميل إلى الجلوس بمفرده لفترة طويلة.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 6 يناير 2023

قد تحصل على زيادة في الراتب أو ترقية تستحقها وتشعر بمزيد من الثقة والتحفيز للقيام بعمل أفضل وتكثيف جهودك، قد تكون مليئًا بالطاقة الإيجابية والآمال، قد تنتهي كل مشاكلك الصحية، قد يستمتع البعض بالأنشطة في الهواء الطلق مع الأطفال.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

يشار إلى يوم مناسب على الجبهة المهنية، قد تحصل على ترقية في العمل وتستمتع بمسؤولياتك الجديدة، قد يحصل البعض أيضًا على ترقية في العمل ويستمتعون بنجاحهم المهني مع زملائهم في العمل.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يبدو أنه يوم جيد على الناحية الصحية وقد تكون مليئًا بالتفاؤل والحماس وتحاول إظهار قدرتك على العالم.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

قد يتعامل شريكك مع المواقف العصيبة في العمل وقد لا يكون في مزاج جيد، يجب ألا تدفع شريكك لأي شيء اليوم لأنه قد يفسد مزاجه أو مزاجها.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

قد يتوقع البعض نمو الأعمال وزيادة الدخل، يمكنك اتخاذ بعض القرارات الرئيسية لإدارة أموالك وتحقيق أهدافك المالية طويلة الأجل.

برج القوس برج القوس وحظك اليوم مهنيا امرأة برج القوس برج القوس 2023 المرأة برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : تتولى منصب جديد

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : سفر لشهر العسل

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : استقرار عاطفي وأسري

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 5 يناير 2023 : قصة رومانسية جديدة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : مزايا مالية

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : تعامل مع المشاكل بنضج

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : تحقيق ربح جيد

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : هتورث دولارات

ترشيحاتنا

رامي صبري: ابني محوش 30 ألف جنيه في حصالته.. فيديو

سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

خبيرة علم الفلك تكشف عن أفضل توقيت لقص الشعر | وهذا موعد كثافته وعلاجه

بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

3 كنوز من فعلها يوم الجمعة أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين

البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ