هل ستدخل منة شلبي السجن ؟.. ماذا يترتب على حكم المحكمة؟

بعد مرور ما يقرب من شهر على القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة وبحوزتها مخدرات، صدر أخيرًا حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية عليها، لتنتهي القضية عند ذلك الحد، فهل سيتم حبس الفنانة؟ وماذا يترتب على الحكم؟.

الحكم على الفنانة منة شلبي

كانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية لمعاقبتها على حيازتها لمخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونيًا، ومع فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها، وشهادة 5 من الشهود، وتحريات الشرطة، عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، صباح أمس الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية ما تم اتهامتها به.

بدأت جلسة محاكمة الفنانة منة شلبي المنعقدة محكمة جنايات شمال القاهرة، بحضور 10 محامين للدفاع عنها في التهم المنسوبة إليها، بينما تغيبت منة عن حضور أولى جلسات محاكمتها.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصر بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

القبض على منة شلبي في مطار القاهرة

كانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي في وقت سابق، أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء الإجراءات الجمركية، حيث ضبط رجال الجمارك مواد مخدرة بحوزتها وتم الاشتباه في كونها مخدر الماريجوانا.

قامت الأجهزة المعنية بتحويل الفنانة منة شلبي إلى قسم النزهة، ثم إلى المحكمة الجنائية بعد أن تم التأكد من حيازتها لمواد مخدره بلغ عددها 27 قطعة تشمل « فاب سجائر الكترونية، زيتي حشيش، قطع حلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا»، حيث تم إثبات الأمر من خلال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي.

ماذا قالت منة شلبي خلال التحقيق معها؟

نفت الفنانة منة شلبي تمامًا علاقتها بالمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتها في مطار القاهرة، خلال التحقيقات معها، قائلة: «وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها ايه لقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية، قولتله إني بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان اوريله الفيب، فلقيت واحد جه وقالي إحنا هنفتح الشنط نشوفها».

وتابعت: «وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنطة وبعدين جه واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الالكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت دا».

واستطردت منة في التحقيقات: « لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام دا مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة كلام كتير برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم ايه اللي حصل؟، قالولي إنتي معاكي ماريغوانا، وهتتعرضي على النيابة، وفي نفس الوقت لقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد ما جيت هنا واتعرضت على النيابة».