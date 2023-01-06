مدن جيل ثالث ورابع.. أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تهتم بتنمية محافظات الصعيد

علق الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، على افتتاح الرئيس السيسي للعديد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج .

وقال سعيد حسانين في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الدولة المصرية تهتم بمحاظفات الصعيد منذ عدة سنوات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات".

وأضاف سعيد حسانين :" تم تنفيذ وإنشاء اكثر من 20 مدينة في مختلف محافظات الجمهورية "، مضيفا:" يتم إنشاء مدن من الجيل الثاث والرابع في محافظات الصعيد ".

وتابع سعيد حسانين :" مدن الجيل الثالث تسهم في رفع جودة حياة المواطن وتحافظ على البيئة بشكل كبير ومدن الجيل الرابع تعتمد على التكنولوجيا بشكل اكبر ".

واكمل سعيد حسانين :" الهف الأساسي من ملف التطوير وإحداث التنمية هو الاستثمار في الإنسان المصري وتحسين جودة معيشة الإنسان ".