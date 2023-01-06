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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدن جيل ثالث ورابع.. أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تهتم بتنمية محافظات الصعيد

صدى البلد

علق الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، على افتتاح الرئيس السيسي  للعديد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج .

 

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نائب: سعيد بتطوير محافظة سوهاج.. وأخيرا يحظى الصعيد بقدره من الاهتمام

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محافظ سوهاج: الجميع كان متشوقا وينتظر زيارة الرئيس السيسي.. فيديو

 وقال سعيد حسانين في حواره  على قناة " إكسترا نيوز"، :"     الدولة المصرية تهتم بمحاظفات الصعيد منذ عدة سنوات من خلال تنفيذ  العديد من المشروعات التنموية في كافة  القطاعات".

 

 وأضاف سعيد حسانين :" تم تنفيذ وإنشاء اكثر من 20 مدينة في  مختلف محافظات الجمهورية "، مضيفا:"  يتم إنشاء مدن من الجيل الثاث والرابع في محافظات الصعيد ".

 

وتابع سعيد حسانين :" مدن الجيل الثالث تسهم في رفع جودة حياة  المواطن وتحافظ على البيئة بشكل كبير ومدن الجيل الرابع تعتمد على التكنولوجيا بشكل اكبر ".

 

 واكمل سعيد حسانين :"  الهف الأساسي من ملف التطوير وإحداث  التنمية هو الاستثمار في الإنسان المصري وتحسين جودة معيشة الإنسان ".

الصعيد تنمية الصعيد اخبار التوك شو مشروعات مدن جيل رابع

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