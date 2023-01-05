محافظ سوهاج: الجميع كان متشوقا وينتظر زيارة الرئيس السيسي.. فيديو

علق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على الافتتاحات التي شهدتها المحافظة اليوم، بحضور الرئيس السيسي، قائلا: "مهما اتكلمت لن أستطيع أن أصف فرحة أهالي سوهاج بزيارة الرئيس السيسي".

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قرية أم دومة بسوهاج بها الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية، وهي القرية التي زارها الرئيس السيسي اليوم".

وأشار: "مبادرة حياة كريمة تعمل في 7 مراكز بالمحافظة"، موضحا: "قرية أم دومة بها الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية، فيها مشروعات أكبر من كده بكتير لكن الرئيس لم يستعرض كل المشروعات وأخذ مقتطفات فقط".

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج: "الجميع سواء المسئولين والأهالي والأسر كانوا متشوقين وفي انتظار زيارة الرئيس السيسي لمحافظة سوهاج".