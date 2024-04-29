أستاذ علوم سياسية: كان يجب على الجنائية الدولية توجيه مذكرة اعتقال لـ نتنياهو

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن الجنائية الدولية معنية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وعليها التحرك بشكل أكثر صرامة لوقف العدوان.



وأضاف "شعث"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الاستيطان جريمة من جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الجنائية الدولية كان يجب عليها توجيه مذكرة اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس جميع أنواع جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، مطالبًا بضرورة ممارسة المجتمع الدولي بشكل أكبر للضغط على الكيان المحتل.

