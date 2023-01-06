أبو العينين يلتقي البابا تواضروس ويقدم التهنئة للأخوة الأقباط وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عن سعادته، اليوم بلقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وقدم أيو العينين التهنئة للشعب المصري، والأخوة الأقباط قائلاً: "كل عام والأخوة الأقباط والمصريين جميعا بكل خير وسعادة".

وأكد أبو العينين أن قداسة البابا تواضروس من الشخصيات صاحبة المواقف الوطنية العظيمة التي لها مكانة في قلبي و قلوب المصريين جميعا .. فهو أب ومعلم ورمزًا للمحبة والتسامح في وطننا".

وتابع: "أدعو الله أن يجعله عيدا مباركا وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل شعب عظيم صاحب نسيج متفرد ووطن يجمعنا تتآلف فيه أرواحنا وقلوبنا، وطن ستظل سماؤه تعانق أصوات الأذان وأجراس الكنائس لتعزف أنشودة محبة وسلام وتسامح على مر التاريخ .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا .. وكل عام وأنتم بخير".