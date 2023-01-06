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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

52 مليار جنيه جملة شهادات ذات العائد الـ25% ببنكي الأهلي ومصر

بنك مصر و البنك الاهلي
بنك مصر و البنك الاهلي

كشف الاعلامي ضياء رشوان، عن حجم الشهادات ذات العائد 25% بلغت 24 مليار جنيه مصري ببنك مصر تم ايداعها، بينما وصلت فى البنك الاهلى الى 28 مليارا أو اكثر قليلا وذلك نتيجه الإقبال الشديد على هذه الشهادات.

 

فتح 146 على مستوي الجمهورية

 وأكد رشوان، ان هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى قررفتح 146 فرع على مستوى الجمهوريه خلال فترة الأجازة يومى الجمعة والأحد لمواجهة الضغط الشديد على البنكين الأمر الذي أدى إلى توقف التطبيقات الالكترونية بالبنك الأهلى. 

واضاف رشوان، ان هذه الشهادات لها فوائد كبيره في امتصاص ارتفاع الأسعار والتضخم الموجود فى الأسواق وبالتالى حل ازمة الدولار.

الشهادات ضياء رشوان البنك الاهلي بنك مصر الدولار

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