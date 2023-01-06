سيد معوض : مروان عطية لاعب مميز .. وبرونو سافيو لم يضف للأهلي

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ليست مقتنعًا بدرجة كبيرة بالمهاجمين، الأمر الذي يجعله يقوم بعملية تدوير في خط الهجوم، مشيرًا إلى أن محمد شريف افتقد للعديد من مميزاته ويحتاج حاليا للهدوء والتركيز لاستعادة المستوى المعروف عنه.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر يريد ضم مهاجم مميز، فهو قام بتحديد أولوياته جناحين ومهاجم، وهؤلاء سيصنعون الفارق مع النادي الأهلي مستقبلا".

وأضاف: "كولر مدرب واقعي ويحدد اولوياته في ملف التدعيم لذلك أرى أن مطالبه بضم أجنحة مميزة ومهاجم قوي، يدل على أنه حدد مطالبه بشكل جيد، واي صفق جديدة لابد أن تتواجد في الملعب لتحقيق الاستفادة الفنية".

وواصل: "الأهلي نجح في تحقيق انتصارين مؤخرا، وهناك فرق 5 نقاط مع الزمالك، وهذا شئ جيد حاليا".

وأكمل: "كولر لا يقوم بالتغيير السريع في المباريات إلا لو كان هناك انخفاض واضح على مستوى لاعب، ولو كان سيقوم بالتغيير مبكرا في لقاء انبي لقان بسحب محمد شريف، لكنه تركه في الملعب لفترة طويلة، والصبر عليه شئ ايجابي من جانب المدرب لمساعدته فنيا".

وزاد: "كولر اقتنع فقط بـ بيرسي تاو، والمتاح بالنسبة له شريف وشادي حسين هم من يلعبوا بالتبادل بينهم، ولو تم التعاقد مع يعقوبو قد نجده في الملعب خلال المباراة المقبلة، وهذا هو الطبيعي أن تتواجد الصفقات في الملعب فورا".

وحول رأيه في مروان عطية، قال: "لاعب جيد مع الاتحاد، وليس شرطًا أن يأتي لفريق كبير ويلعب اساسيا، لأن الأندية الكبرى تريد خلق منافسة بين اللاعبين، وكذلك تدخل بطولات عديدة، ويجب ان يتوافر لديهم الحلول".

وأكمل: "خالد عبدالفتاح لاعب جيد، وانتقل للأهلي على سبيل الاعارة، وهي نقطة إيجابية أيضا واتمنى ان يقنع النادي بشراء عقده، والفريق في حاجة لضم لاعب في هذا المركز بعد اصابة اكرم توفيق وكريم فؤاد".

وأتم: “برونو سافيو لم يقدم الاضافة المطلوبة للنادي الأهلي، اللاعب المحترف يقدم مستوى مختلف ويفيد الفريق، وتم التعاقد مع لاعبين آخرين في الهجوم لاعطاء حلول آخرى لكولر داخل الملعب”