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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

صدى البلد

ينتظر جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة ال ١٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل أمام الداخليه أمس الخميس بهدف لكل فريق. 

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد  السكندري يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يخوض الاتحاد السكندري مباراته بالجولة الثانية عشر أمام المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل.

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناة اون تايم سبورت المصرية 

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد خوضه 12 مباراة نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة.

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و قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض  واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

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