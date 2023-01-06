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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دافع عن شرف زوجته فهاجمه مسجل خطر بالضرب والسحل.. القصة الكاملة

الشاب ضحية الحادث
الشاب ضحية الحادث بالغربية

سادت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف المئات من الأسر والعائلات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتي بمحافظة الغربية عقب واقعة تعدي عاطل مسجل خطر علي شاب حال مروره بأحد شوارع القرية أمام أبواب مركز شباب القرية في طريقه للعمل، وأحدث به إصابات تسببت في نقله لمستشفى زفتى العام لإجراء جرحة عاجلة في الذراع نتيجة طعنات وكدمات خطرة.

مسجل خطر يعتدي على شاب بشوارع الغربية لرفضه معاكسة زوجته


في المقابل أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بأهمية فتح باب التحقيق العاجل في واقعة التعدي على الشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

كما وجه المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بالضرورة سماع أقوال الشاب المجني عليه وتفريغ كافة كافة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وأخذ أقوال شهود عيان للحادث.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من  مركز شرطة زفتي يفيد  بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام، بوصول شاب يدعي عبدالعظيم جميل، 37 سنة مقيم بقرية تفهنا العزب دائرة المركز، مصاب بإصابات متفرقة بكسر مضاعف في الذراع الأيسر.

 

وبسؤاله الشاب المصاب أكد تعدي شخص يدعي أ. ش، وشهرته (سكاكر) وبصحبته ابنه، تعدوا عليه داخل أحد شوارع القرية وإحداث الإصابات به.


كما تم تحويل المجني عليه للجنة الطبية لبيان ما به من إصابات، وجار ضبط وإحضار المتهمين، للمثول أمام النيابة العامة.

تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

وكشفت التحريات الأمنية أن سبب الحادث نشوب مشادة كلامية حدثت بين الطرفين منذ عدة أيام إثر خلافات سابقة، حيث ذهب الضحية لمعاتبه المتهمين علي التعرض لزوجته داخل القرية، وتدخل أهالي القرية وتم فض المشادة بين الطرفين، في حضور عدد كبير من اهالي القرية.

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وأفاد شهود عيان من أهالي القرية، فإن مشاهدة كلامية حدثت بين المجني عليه من طرف والأب وابنه من طرف آخر، في وقت سابق، وذلك بسبب قيام الأب والابن بمضايقة ومعاكسة زوجه الضحية والتعدي عليها لفظيًا، وهو ما دعا المجني عليه للذهاب إليهما ولمعاتبتهما ومطالبته لهما بعدم التعدي لزوجته مرة أخري، وذلك في وقت سابق، ولم يستجب المتهمان لكلمات العتاب من المجني عليه وحدثت مشادة كلامية كادت تصل للتشابك وتدخل العقلاء وتم تفريقها بواسطة الأهالي، إلا أن المتهمين قاما بإيقاف الضحية خلال ذهابه لعمله اليوم، وانهالا عليه ضربًا وركلًا وتدخل الأهالي لإنقاذه من بين أيديهما.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعهةضبط وإحضار المتهم علي ذمة التحقيقات لأخذ أقواله عقب ضبطه.

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IMG-20230105-WA0083
IMG-20230105-WA0080
IMG-20230105-WA0080
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