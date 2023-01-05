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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تركيب المطبات الشوكية في طريق عدلي منصور والكورنيش

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم، أعمال رفع مياه الأمطار بمركز ومدينة طنطا، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، المحاسب حسام عبد اللطيف، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، حيث تفقد خلال الجولة، شوارع (الإسكندرية، المحطة، نفق ستوتة، نفق الخادم، نفق القرشي، شارع الجلاء، الكورنيش، المعرض).

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ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات شفط المياه التابعة لمجلس مدينة طنطا وحي أول وحي ثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك.

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وأشار رحمي إلى المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد مواقع تركيب المطبات الشوكية بمركز طنطا بالتنسيق مع إدارة المرور وذلك للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه وللمساعدة على تهدئة السرعات تفاديا للحوادث المتكررة وحفاظا على أرواح المواطنين.

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