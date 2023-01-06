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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطورة متحور كورونا الجديد المنتشر في بريطانيا.. فيديو

كورونا
كورونا

تعاني بريطانيا حاليا من انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، يتميز بعدواة الشديدة، وهو مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة، وأطلق الخبراء على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسم "XBB.1.5".

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وأوضحت الدكتورة ميس عبسي، أستاذة علم الأدوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، خطورة متحور فيروس كورونا الجديد.

وقالت إن المتحور الجديد من الأوميكرون تم رصده اليوم، وهو مزيج من متحورين، وعند التعامل مع أي متحور نسأل بضعة أسئلة، هل هو أسرع انتشارا، نعم هو سريع الانتشار، هل هو أسرع عدوى؟ نعم هو يمكنه الدخول للجسم بسهولة من المصاب للسليم.

وأضافت أن أهم الأسئلة هل هو أقوى من جهاز المناعة؟ لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة، لكنه يضع ضغطا على النظام الصحي، لكن هذا بالضرورة لا يعني أن هذا المتحور هو أخطر أو أشد.

 

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