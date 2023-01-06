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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمباريات القادمة التي تبدأ بمواجهة المصري الخميس، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت أمس.

 

وحرص الجهاز الفني على استمرار التدريبات بدون راحة اليوم، وفقا للبرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة، حيث عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

 

واكتفت المجموعة التي خاضت مباراة انبي أمس بتدريبات استشفائية في الجيم، قبل أن يؤدي بقية اللاعبين تدريبات خططية متنوعة في الملعب.

 

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين بتوقيع محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، ليواصل الأهلي صدارته لبطولة الدوري برصيد 30 نقطة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب مختار التتش انبي السويسري مارسيل كولر المصري

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