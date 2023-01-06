إيرادات فيلم شلبي بعد يومين من عرضه في السينمات

استطاع فيلم شلبي بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وروبي، تحقيق نجاح ملحوظ، منذ طرحه قبل يومين.

وحقق فيلم شلبي حتى الآن 528،688 جنيه في دور العرض المصرية بالأمس، ولكنه لم يتفوق على فيلم دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة الفنان محمد هنيدي، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع محمود الدفراوي.



أحداث الفيلم:

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي