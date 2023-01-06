زوج جنات يفاجئها في عيد ميلادها

نشرت الفنانة جنات مهيد، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، أظهرت فيه مفاجأة زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، في عيد ميلادها الذي يوافق اليوم.

وعلقت جنات على مفاجأة زوجها لها، قائلة: «مفاجأة منظمة جدا بترتيب محمد وصديقتي فاطمه بشكركم جدا على التنظيم الرائع وشكرا اصدقائي والصحفيين اللي حضروا معانا وشكرا لكل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي».

أحدث أغاني جنات

طرحت المطربة المغربية جنات أغنية جديدة حملت اسم "يا بختى بيه"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية «يا بختى بيه» من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

كما طرحت جنات أغنية جديدة شاركت فيها مع المطرب السعودى طلال سلامة، عبر موقع الفيديوهات يويتوب وهي بعنوان "يوم ميلاد" وذلك بعد أن انتهت من تسجيلها.

أحدث ألبومات جنات

كان آخر ألبوم لـ جنات هو "أنا في انتظارك"، ويحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.