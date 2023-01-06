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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متديش ودنك لحد مش مسئول | رسالة عاجلة من الرئيس للجميع ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة الي  المصريين قائلا: “اطمئنوا احنا مبنخبيش عليكم حاجة، انا كل مناسبة بتكلم واقول الحكاية”.

وتابع خلال تقديمه التهنئة الي الأقباط بالكاتدرائية،: متديش ودنك لحد مش مسئول، وكل واحد يعرف على قده، من أول الموظف إلي الشخص اللي ربنا قدره يكون قدر المسؤولية.

واضاف: "متخافوش لسببين الأول ربنا موجود مش هيسبنا، والسبب التاني أن الدولة حريصة أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية أقل من ما هي عليه".

وتابع : "احنا الحمد لله ماشيين كويس بس بنعاني، ومش هنبيع حاجة ولو بعنا هنقول .. كل سنة وانتم طيبين عام سعيد دعوتكم لينا ولمصر".

واستقبل رجال الدين المسيحي الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال حار بالهتاف والترديد تحيا مصر، مع زغاريد مدوية من السيدات الموجودة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وبمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال  الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

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