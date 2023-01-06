عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل السعودية أمام اليمن بكأس الخليح العربي

صدى البلد

أعلن سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة نظيره اليمن، في إطار منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وتعد مباراة منتخبي السعودية واليمن، هي الثانية منذ انطلاق بطولة خليجي 25، باللقاء الافتتاحي بين العراق البلد المستضيف وعمان.

تشكيل السعودية:.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: مدالله العليان – زياد الصحفي – قاسم لاجامي – أحمد بامسعود

خط الوسط: عوض الناشري – رياض شراحيلي – سميحان النابت – مصعب الجوير

خط الهجوم: تركي العمار – رائد الغامدي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.


وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها

السعودية كأس الخليج خليجي 25 العراق وعمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

67 يوما في غيبوبة..فرح شعبي ينهي حياة طفل..أسرة القتيل: أصيب بـ18 طلقة

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني روسي يستهدف مختبرات نووية أمريكية

وصول أول رحلتين.. كوريا الجنوبية تستأنف رحلات الشارتر إلى مطار القاهرة

شاهد.. الحاضرون بكاتدرائية ميلاد المسيح يستقبلون الرئيس السيسي بهتافات تحيا مصر

هنتخلى عنها ؟ سؤال علني من الرئيس السيسي في كاتدرائية العاصمة الإدارية

تعاطي كوكايين.. تسريبات مثيرة من مذكرات الأمير هاري تهز عرش المملكة المتحدة

وزير الصحة: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل زيت الثوم عند استخدامه على الوجه؟

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

فيديو

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة في مصر بعد نجاح العملية.. فيديو

الرز بـ12 والفراخ بـ35جنيها.. كل السلع بسعر مخفض بمنافذ الزراعة والمجمعات ومعارض أهلا

مصير أسود.. ماذا ينتظر الزمالك حال الانسحاب من الدوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ