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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يهدي البابا تواضروس باقة ورد

الرئيس السيسي يهدي
الرئيس السيسي يهدي البابا تواضروس باقة ورود

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي باقة من الورود إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل رجال الدين المسيحي الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال حار بالهتاف والترديد تحيا مصر، مع زغاريد مدوية من السيدات الموجودة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وبمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال  الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

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