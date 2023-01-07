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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف غريب.. سرقة محفظة عضو اتحاد الكرة الكويتي في افتتاح كأس الخليج.. صور

صدى البلد

أفادت صحيفة “جريدتكم” العربية منذ دقائق بسرقة عضو مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم بالوفد الكويتي، وذلك أثناء فعاليات كأس الخليج العربي في نسخته ال25.

وقال عضو مجلس إدارة الإتحاد الكويتي في مقابلة :"التدافع الذي حدث عند باب الإستاد، تسبب في سرقة محفظتي، سرقت عند قدومي من باب الإستاد إلي المنصة، بعدما جلست علي الكرسي إكتشفت أن شخصا قطع جلبابي بموس وسرق محفظة النقوض". 

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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