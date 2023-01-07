محافظ بني سويف يشهد قُدّاس عيد الميلاد المجيد بالمطرانية ويهُنئ الأخوة المسيحيين

شهد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،قداس عيد الميلاد بمطرانية بني سويف ،مشاركة للأخوة المسيحيين فرحتهم بحلول عيد الميلاد المجيد،وكان في استقباله نيافة" الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة ،حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

في مستهل عظته توجه نيافة "الأنبا غبريال " بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد،وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري وأثنى نيافته على المجهود الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال

حضر القداس: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد طيار أركان حرب علاء الدين عبد الجواد قائد قاعدة بني سويف الجوية،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وإعلاميي وصحفيي بني سويف.

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف قد أرسل "منذ أيام قليلة "برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب خلالها عن صادق تهانيه القلبية بعيد الميلاد المجيد،متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار،كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها

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