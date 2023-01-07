تكميم معدة.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة نجل جورج قبل وفاته بخطأ طبي

كشف الإعلامي اللبناني نيشان عن تفاصيل الايام الأخيرة فى حياة وديع نجل الفنان جورج وسوف ، والذى رحل خلال الساعات الماضية .

وقال نيشان فى تصريحات تليفزيونية لتليفزيون الجديد : ان وديع نجل جورج وسوف قد خضع الى عملية جراحية يوم 27 ديسمبر وهي تكميم معدة ، وغادر من المستشفي الى المنزل ، الا انه قل يومين قد تعرض الى نزيف حاد فى المعدة .

واضاف نيشان قائلاً : بعد دخوله المستشفي تم حجزه فى العناية المركزة ، وقد رافقه اهله واصدقاءه والفنان جورج وسوف الذى لم يغادر المستشفي ، وقد احتاج الى اكياس دم عديدة ، وتم توفيرها .

وكان قد توفي منذ قليل وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.



ابن جورج وسوف في المستشفى :

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".



إليسا تطلب التبرع بالدم

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، إذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.