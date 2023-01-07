عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي ناعية جورج وسوف: شو جرحك ووجعك كبير

صدى البلد

نعت الفنانه نوال الزغبي، وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنيه مساء أمس بعد معاناته من نزيف.

وكتبت نوال الزغبي  عبر تويتر  : الله يرحمك يا وديع  ويصبّر إمّك وأبوك  آخ يا ابو وديع شو جرحك ووجعك كبير.

وتوفي مساء امس  وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

 

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.


وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".


وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".

نوال الزغبي وفاة وديع جورج وسوف وديع جورج وسوف أبناء جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

ترشيحاتنا

مشادة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل صادمة

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

جابر القرموطي يشيد بجهود الرعاية الصحية بسبب مبادرة تهتم بصحة الرجل..فيديو

مصرع شخصين.. انهيار منزل قديم في الاسكندرية.. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

أول رد فعل من والدة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مرحبًا بك في قلعة البطولات.. رسالة من علي معلول لنجم الأهلي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

نزيف حاد أنهى حياته.. 10 صور لـ جورج وسوف وابنه الراحل

60 مومياء في مقبرتين.. اكتشاف مصري جديد يكشف تاريخ مجهول

بعد وفاة ابن جورج وسوف.. تعرف على مخاطر عملية تكميم المعدة

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ