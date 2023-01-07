كريستيانو رونالدو الدليل .. خالد الغندور: برونو سافيو لعب وهو موقوف

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة تخص البرازيلي سافيو لاعب الاهلي المنضم لصفوف الفريق في يونيو الماضي، حيث أن الأهلي شارك اللاعب في أولى مبارياته وهو موقوف.

وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “مشاركة سافيو مع الأهلي باطلة بسبب عدم ايقافه بعد طرده مع فريقه القديم و الطبيعي ان يتم ايقافه في الدوري المصري هذا ما سيحدث مع رونالدو مع فريق النصر”.

وانضم كريستيانو رونالدو للنصر السعودي لكنه لم يشارك كون البطاقة الدولية الخاصة به وصلت بها عقوبات على اللاعب عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان برونو سافيو بدأ مشواره مع الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري التي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0، وسجل برونو سافيو وقتها الهدف الأول قبل أن يأتي كريم فؤاد ويحرز الهدف الثاني.

في أحد لقاءات بوليفار في الدوري البوليفي وتحديدا أمام ضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر من الشهر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد اعتراض شديد منه ضد الحكم لدرجة الاعتداء عليه.

وكان برونو سافيو قد انضم إلى صفوف الأهلي قادما من فريق بوليفار البوليفي، في صفقة تكلفت 1.5 مليون دولار.